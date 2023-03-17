水電費爭執殺弟案　被告解釋稱「自衛」而捅兩刀　只願認誤殺 (16:41)

被告卜水強（現年65歲）被控於2019年9月25日，在香港謀殺事主卜偉根（死時60歲）。

被告在錄影會面片段中表示，父親生前提議兩兄弟攤分涉案單位水電費、差餉等費用，但自從被告妻子2019年3月來港一同居住後，事主便反口不認帳，認為應按人頭計算。被告指事主從來無供養患認知障礙的母親，稱呼她「懵婆」，又批評事主住在母親單位，卻反過來收取其費用，做法「忤逆」、「一啲良心都冇」，「呢啲咁嘅人，早啲死好過遲啲死」。二人曾就電費問題三次爭執。

被告續指，當日事主先動手將他推落地，再以木椅擊他頭部。二人其後先後走入房內取刀，事主斬向被告，被告以手格擋，其間數隻手指被斬中，被告再𠝹事主腹部兩下。二人隨即一同倒地，被告站起來後見事主躺在地上一動不動，他便着妻子報警，再到廁所洗刀。他表示即使警方不拘捕他，他亦會就誤殺罪自首。審訊周一續。