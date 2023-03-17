議員狠批巴士申請加價　政府重申將審慎考慮各方意見 (15:14)

經民聯立法會議員梁文廣形容得知營辦商申請加價屬「開天殺價、落地還錢」，感到憤怒，質疑巴士營辦商是否想打擊社會復常，期望政府「企硬」處理申請，工程界立法會議員盧偉國認為現時申請加價屬「最差的時機」，建議觀察半年左右再考慮加價。立法會旅遊界議員姚柏良批評城巴機場線加幅令人「嘩然」，憂每日須往返機場及市區的員工負擔加重，又稱加價50%後「不如搭的士啦，大家一齊」。

運輸及物流局副秘書長李碧茜則多次重申，現時仍在處理申請階段，政府將積極考慮議員意見，會評估包括市民的接受程度及負擔能力、巴士公司自上次調整票價以來的營運成本及收益變動等因素。

針對加幅過高的質疑，九巴董事總經理李澤昌表示，雖然九巴上次加價是2021年，但早於2018年提出申請。新巴及城巴行政總裁譚利民表示，城巴機場線是25年首次申請加價，新巴則是15年來第三次，強調加價非僅因疫情，明白公眾對加幅的反應，但指公司目前面臨系統性問題，包括乘客量下跌、經營成本上升，今次為持續經營需要申請加價。

實政圓桌立法會議員田北辰亦形容新巴及城巴申請的加幅「發神經」，又擔憂巴士長遠發展，希望巴士公司能仿效港鐵設立加價機制，與通脹掛鈎，並建議政府適當利用港鐵股息補貼巴士營辦商。李碧茜回應稱，相關加價機制若單純按通脹調整，未必有效應對人工、油價等其他的營運成本。

亦有不少議員關注巴士運營非票務收入佔比低的現象，指政府應提供支援，協助巴士公司開源，例如在大型巴士樞紐站開設便利店等。民建聯立法會議員陳恒鑌表示，了解到政府在審批時間長，希望政府加快審批程序。李碧茜表示，政府一向與巴士營辦商研究開源節流方案，過去亦有成功例子。運輸署助理署長謝善怡則表示，相關審批所需的時間視乎個案情况，部分項目涉及政府其他部門，需時較久。