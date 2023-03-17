立場新聞案｜控方指訪梁頌恆問心情為塑造「海外鬥士」形象　鍾沛權：只屬常見訪問技巧 (14:03)

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，針對立場在2020年12月專訪梁頌恆的文章及其直播訪問片段提問。控方質疑負責採訪的前立場採訪主任林彥邦「一路帶領」梁頌恆回應，例如刻意問梁頌恆離港會否有愧疚感，目的是展現梁有承擔，鋪排他「海外鬥士」的形象，及黎智英在Twitter追蹤外國政要亦成為證供，會否響起警號等，是「特登」協助梁，「幫佢諗埋例子嚟幫佢自圓其說」。

鍾沛權則反駁，他在庭上作供時，控方也會引述例子提醒他，記者在採訪時同樣可以提出例子，協助受訪者回憶事件，並給予更確切的回應。

控方續指出，林彥邦在引述外界對梁頌恆的質疑時「避重就輕」，亦很快轉話題，問梁會否掛念家人，「知道佢答唔到，就問第二啲」。鍾沛權一概否認，反指他相信林知道再追問亦不會獲得有意義的答覆，才轉話題，而訪問經常會在結尾談回受訪者心情，屬常見技巧。