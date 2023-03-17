初選案｜區諾軒今改稱不應提「騎劫」免傷害戴耀廷　稱「攬炒十步」屬「終極狂想」 (13:56)

代表人民力量陳志全的大律師馬維騉展示昨日提及的新東協調文件，區諾軒經思量一晚後今早主動補充，自言不應定性戴耀廷「騎劫」持相反意見的與會者。區續指，文件寫法確實與他所知協調會議上的意見有落差；而初選報名表指明參選人確認支持戴和區主導的會議共識，「我終歸難免有把關責任」。

庭上其後展示戴耀廷「真攬炒十步」文章，列出攬炒時間表，區同意那是戴沙盤推演的估計。法官陳仲衡問，初選參加者是否知道會達至第六步，即立會重選或要派出「Plan C」參選？區回應指，參選有準備「Plan B」，但談及六步「都太遠」。

法官李運騰追問，文章是戴的「藍圖」抑或「預測」？區表示「我會話係佢嘅狂想」，因為這屬於不現實的預測。法官陳慶偉指，對區而言這是狂想，但對於戴卻是香港的命運。區表示對自己來說是狂想， 覺得是「final fantasy（終極狂想）」。庭上傳來笑聲。至於馬亦形容戴在文章的論述是「末日」，區稱「的確講到好末日預言」。

另外馬又提到，區講過民主派分為主張「攬炒」及談判兩方。被問到陳志全的立場，區稱按照往績會將陳歸類為不支持「攬炒」，但區稱不欲主觀評論各人。