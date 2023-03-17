政府委任特首顧問團成員涵政商科技界　包括李澤鉅、匯控主席、蔡崇信等 (11:02)

34名委員分成三大組別，分別為「經濟高質量與持續發展」、「創新與創業」及「區域與環球協作」。其中李澤鉅則屬「經濟高質量與持續發展」組別，同組成員包括九倉前主席吳光正、東亞銀行聯席行政總裁李民斌、全國政協常委唐英年、港鐵前主席馬時亨、信和集團主席黃志祥等。

而「創新與創業」組別則有科技園公司主席查毅超、蘭桂坊之父盛智文、科大校長葉玉如、阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信、Lalamove創辦人及行政總裁周勝馥，亦包括Google中國前總裁李開復，以及曾獲諾貝爾經濟學獎的史丹福大學商學研究院榮休教授、提倡中美合作的Michael Spence。

至於利豐集團榮譽主席馮國經、匯控集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）、瑞銀集團主席、及摩根史丹利前總裁Colm Kelleher、太古集團主席白德利、貿發局主席林建岳、渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正、行會前召集人陳智思及中總會長蔡冠深等，則列入「區域與環球協作」組別。政府指顧問團屬高層次組織，會為本港策略性發展向特首提供意見，特首李家超期待在未來幾年與顧問團成員緊密合作。

前特首林鄭月娥亦曾成立「創新及策略發展顧問團」，同樣由特首出任主席，三司及特首辦主任出任官方成員，非官方成員多達35人，網羅多名商界「大孖沙」、學界和專業界別精英。新的特首顧問團有多名成員均曾加入「創新及策略發展顧問團」，包括李澤鉅、吳光正、馮國經、盛智文、陳智思及蔡冠深等。而上屆未出任顧問團成員的林建岳、查毅超今次均榜上有名。