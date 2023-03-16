調查指逾7成工商及建築物相關業界不熟悉碳中和　學者稱須提高業界認知 (21:46)

生產力促進局與城市大學能源及環境學院於去年10月至12月進行問卷調查，獲122間企業回覆，當中60間為大型企業或機構；62間為中小企。調查發現，81%企業或機構尚未就實踐碳中和完整地訂立目標，而已訂立目標的企業或機構中，少於一半企業或機構在訂立目標時有參考國際標準或涵蓋供應鏈的溫室氣體排放。另有逾6成受訪業界未曾進行過碳審計並沒有定期評估其溫室氣體排放，反映業界無論在相關的專業知識層面，以及制定減碳目標與計劃時均存有改善空間。

調查亦發現，影響企業或機構制訂碳中和目標與減碳措施的因素，主要為提升品牌形象、名聲及競爭力、規管要求及滿足客戶要求，分別有90%、48%及44%。其餘沒有訂立目標的受訪業界的主要阻礙包括缺乏外部支持、尚未與企業或機構之運作相關，以及意識或認知不足，均佔逾7成。生產力局綠色生活與創新部總經理都永海稱，超過6成企業或機構認為較高的財務資本需求、缺乏經濟誘因改變現時作業模式、缺乏消費者及客戶的需求，為邁向碳中和的三大挑戰，以致對減碳有所卻步。

都永海指，局方正研發全面的碳評估工具，協助不同業界掌握它們的溫室氣體排放量，以制定合適的減碳目標；同時將提供更多能力提升和相關顧問服務，並繼續研發和激勵業界應用更多低碳科技，促進業界加快低碳轉型。亦會繼續支援企業在科研、技術，以至配對合適的資助計劃，協助各界跟上碳中和趨勢。