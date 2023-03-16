東華學院尚欠兩個學科範圍評審資格　維持2025年申請升格目標 (19:20)

陳慧慈稱，東華學院整體在校生約3500人，約2000名學生讀護理課程。陳表示，歡迎內地生及不同國家的學生到該校交流，強調該校情况並非「我哋好需要啲內地生來讀書，如果唔係我哋唔掂」。她又指該校無意到內地建立校區，但會與內地的健康護理專家保持交流，「希望與內地同業分享我哋的專長，如教育、科研合作，學生也可到大灣區實習」。

另外，東華學院去年10月至12月，透過問卷訪問2022年畢業生，獲622人回覆，反映這批畢業生平均月薪達30286元，按年微升1.2%，月入中位數為33245元，按年微升0.5%，創歷年新高。調查亦反映，以學士課程計，放射治療學（榮譽）理學士畢業生入息冠絕該校其他科，平均月入超過34000元；以副學位課程計，護理學高級文憑課程畢業生收入最高，平均月入超過24000元。