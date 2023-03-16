機管局：因信號不穩重新啟動系統致延誤　否認禁航空公司透露事故 (19:04)

他解釋，當局於檢查期間會主動關閉原先運行的網絡系統，並測試備用系統是否可成功「接力」。姚兆聰稱，測試過程沒有問題，但在恢復時發現電腦系統雖可正常運作，但訊號不穩定，「就好似Wi-fi窒窒下」，為安全起見重啟系統：「呢啲網絡系統呢，有時好似塞塞地，其實你reboot（重新啟動）一次就冇嘢。」他又說，未有發現有儀器故障。

對於有報道指，機管局不容許航空公司向外公布事件，姚兆聰稱「絕對冇」，又指早上6時許已通知所有航空公司，並啟動預案，將受影響的航空公司櫃檯暫時搬至另一邊。他又說，當局於早上約7時找出事故原因，其後慢慢恢復系統，但早上7時至8時為高峰期，故旅客需較長時間排隊，航空公司亦安排分批辦票，他形容「航班出發有少少阻濟，但大體都係正常」。

至於機管局稱只有5班機受事故影響的說法，姚解釋，機管局只計及截至早上8時30分前的延誤航班，指其後延誤的航班或涉及不同因素及航空公司因應情况所作的調動。