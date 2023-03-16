童樂居虐兒案24歲前員工囚3個月　官批被告為脫罪編造藉口卸責 (19:08)

案發時21歲、現年24歲的被告陳靄盈，被控於2021年12月2日虐待兩歲男童X。控方指稱被告四度拉扯X的手腳，致X頭部著地和撼牆等。被告早前自辯表示X一直哭鬧，被告以粗魯手法對待X，讓X留在軟墊範圍內活動。

葉官裁決指，根據閉路電視片段，X哭泣不足短短10秒後，被告就拉扯X的手，法庭不會接納被告的供辭。葉官又指，被告形容自己將X粗魯地放下，但「放」應該指小心輕放，而被告拉扯X的力度相當大，直接令X的上半身懸空和反轉身體，遂裁定被告罪成。

辯方求情指，被告修畢幼兒教育高級文憑課程後加入童樂居，涉案四次襲擊在一分鐘左右發生，被告並非有意向小孩「出氣」。葉官聽畢表示，雖然沒有醫療報告說明X的傷勢，但法庭要向幼兒照顧者發出明確信息，虐兒會引致嚴重後果。葉官批評被告受委託照顧小朋友，案發時明顯濫用社會和公眾的信任，更誣捏X鬧情緒，明顯屬推卸責任，欠缺悔意。