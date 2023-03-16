擺街站貼PayMe二維碼　社民連兩人無牌籌款罪成判罰款1000元及800元 (17:52)

社民連主席陳寶瑩（67歲）、男義工何榮溢（54歲）和女成員唐婉清（74歲）各被控於2021年8月14日在旺角洗衣街之行人天橋上近弼街的公眾地方組織、參與或提供設備以進行籌款活動。陳及唐另各被控一項相同控罪，涉及同年7月24日於上址的另一活動。裁判官今裁定3人共同面對的3罪均罪脱，餘下兩罪則罪成。

辯方在審訊中指，法律條文規管的是於公眾地方收集金錢，被告僅以二維碼提供捐款資訊，法庭應處理明文禁止的行為。裁判官裁決時回應，該地點毫無疑問是公眾地方，本案著眼點在於活動是否影響他人或公眾安寧，亦不應將收款方式侷限於現鈔，否則有違立法原意。

裁判官續指，7月的街站中擺放2個易拉架，並寫上「捐款撐長毛」等字眼，再配上社民連PayMe編碼和官方網站等，明顯地有收集金錢的行為或籌款活動。裁判官認為與最終成功收款只是「一鍵之遙」(one click away)，況且以此決定入罪與否，是不切實際。至於餘下3罪，易拉架上有關捐款的字眼頗小，用意不明顯，控方舉證有疑點，因此裁定罪名不成立。