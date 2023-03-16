初選案｜區諾軒指戴耀廷協調新界東初選時提「會運用」否決權屬騎劫　不尊重他人 (16:05)

代表人民力量陳志全的大律師馬維騉今繼續盤問區諾軒。區諾軒憶述，在2020年5月新東協調會議上，就否決財政預算案有爭辯，戴耀廷曾游說各方採納「會積極運用」否決權，但上述文件句子沒有「積極」兩字。

馬維騉問，該句子是否無視其他人意見？區說可以這樣說。馬再問，區是否認為戴耀廷騎劫部分與會者的意見？區直言有這種感覺，他解釋自己無理由同意「會運用」字眼，再者他認為戴並無尊重與會者的聲音。被問到「會」字有沒有「可能」的含義，區強調「會就係會」。

針對人民力量和社民連的政治立場，區聽過2016年立法會選舉口號為「一票投長毛，一票投慢必」，他認為兩個政團的政綱及政治光譜相似，而追溯歷史，人民力量是由社民連分裂出來，故政治議題上觀點是有不同。但其後只有陳志全任立會議員，因此難以清楚說出分別。審訊明（17日）續。