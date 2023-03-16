葵芳閣謀殺案｜法團主席稱與死者鄰居同住男子失蹤　稱未聞有人貼反修例文宣及被追債 (16:57)

至於有傳涉案男子曾欠債，劉啟安稱不清楚其財務情况，指該層以至整棟大廈均不曾遭人追債。亦有報道指，男子在反修例期間活躍，並曾與身穿裝備者回家及在大堂張貼文宣，劉亦認為並非事實，指當時並沒有留意到有關情况。

劉啟安表示，約兩至三年前有一名20多歲男子入住鄰居單位，女戶主蔡太介紹男子為其「家姐個仔」，男子則叫蔡太為「姨姨」，指並非女兒男友。他稱，男子高高瘦瘦，中等身材，平日有打招呼，感覺有禮，他亦曾在電梯遇過男子數次，得悉他有意唸護理系，並留意到其手臂有紋身，還笑言「有紋身做嘢會唔會麻煩呀」，劉與男子最後一次見面為一個月前。他指女戶主蔡太原與女兒同住，女兒半年前到英國工作，餘下該男子與蔡太同住。

事發當晚，女死者男友向鄰居借後備鎖匙開門入屋，揭發事件，劉稱，蔡太正是有份一同開門者，當晚見她雙眼通紅，相信她深受打擊。他坦言，警方調查全層住戶時，惟該男子未有出現，「唯一一個唔喺度，大家都心中有數」，但自己仍不敢相信，「唔希望係佢，傷害咗親友、街坊信任」。

有女子於案發單位執拾後 返回涉事鄰居單位

另外，涉案單位已解封，死者男友在單位內收拾，另一名白衣短髮女子在門口打掃，女子見有記者即說「有記者，我幫你關門」，並關上涉案單位鐵閘，隨後返回蔡太的單位。屋內的死者男友見有記者亦斥「警告你唔好入嚟」，並隨即關上大門。現場所見，單位門外有藍色漆油痕跡，屋內未見太凌亂。