簡約公屋撥款　「西環」出手助箍票 (13:24)

專欄文章指，雖然政界對簡約公屋公開批評稍息，但從多個不同消息確認，西環近期再發信息給議員呼籲支持簡屋，也有政界人物透露，西環有人曾就簡屋摸底，了解議員對項目的看法。有議員笑言，目前西環不用再游說，而是直接請議員支持政府政策，「因為現在風氣，追求百分百支持」。另有支持項目的議員亦收到中聯辦人員的信息，他認為代表中央相當重視房屋及劏房等民生問題。

文章又引述政界中人稱，據悉今次已非西環首度就簡約公屋出手，在啟德選址爭議後，項目在2月呈交財會轄下的工務小組時，據悉特首李家超及西環親自參與游說，其中西環有人發短信呼籲議員出席會議及支持。

翻查工務小組2月時，以34票贊成、0票反對及1票棄權通過撥款。唯一一票棄權來自一度有意在啟德舉辦遊行、其後轉為支持項目的九龍中議員楊永杰。

簡約公屋項目惹公眾關注，包括被指建築成本比公屋貴，但只用5年，選址啟德亦惹地區人士反彈。文章引述一名資深議員說，房屋局長何永賢是技術官員出身，一開始「未進入狀態」，比較少做解說、摸底等工作，之後才努力約見議員及致電議員解說，相信她經一事長一智。另有議員也說，局長事後有努力解畫，也有聽取議員意見，相信撥款能通過。