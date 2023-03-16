初選案｜區諾軒稱戴耀廷「有盲點」　既想以否決權作「憲制武器」　但未理解功能組別參選人想法 (12:49)

代表人民力量陳志全的大律師馬維騉今早展示戴耀廷的「立會奪半」文章，談及真普選和立會財政權。區諾軒表示「五大訴求」包括真普選，但在現實政治上，完全實現五大訴求並不現實。區稱對自己而言，五大訴求的終極目標是真普選，「但民主的路始終係要一步一步走」，如果政府突然預告落實普選，說法並不現實，始終要顧及程序關卡和社會意見。

區諾軒形容，實現五大訴求是「很難的機會」。法官李運騰追問情况是否猶如「deadlock」（死局），區表示接近一個死局，例如有大學校長於2019年8月和特首商討成立獨立調查委員會，此事「終歸都未能實現」。

針對新界東初選協調會議，區諾軒憶述社民連陳寶瑩質疑否決財案，鄒家成提議採用「會運用否財權」為初選條款，區本人則主張不能勉強別人運用否決權，「如果你講35+無可避免包括功能組別參選人士，功能界別有業界的利益」。法官陳慶偉總結指，戴耀廷嘗試迎合與會者就否決權的分歧，但其做法有違他撰寫的「大殺傷力憲制武器」文章。區此時加重語氣，表示戴耀廷的盲點，在於他沒有接觸有意參選功能組別的人。