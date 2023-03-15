旅議會推「B2B」旅遊平台促旅界合作 已接觸200個組織近半已登記 (20:41)

旅議會主席徐王美倫回應傳媒提問表示，今年首季起已接觸200多個企業或機構，當中包括旅行社、境外旅遊局、餐飲機構等，近一半已登記為會員。徐舉例，外國旅行社若有意來港組織與珠寶相關的會展團，他們可以透過平台物色合適的旅行社合作、進行配對。

政府早前啟用「你好，香港！」大型宣傳活動，機管局將向海外及內地旅客派發50萬張免費機票，徐王美倫表示，其中4.7萬張機票會由旅議會經「旅淘」平台向旅行社分發，當中3萬張為入境機票，其餘1.7萬張為出境機票，對象為香港市民及大灣區居民，旅議會將在明天下午舉行記者會，交代詳情。

本港去年底及去年初先後與海外及內地復恢免檢疫通關，據旅發局數字，本港訪港上月訪港旅客初步數字為146萬人次，按月增加1.9倍，回復疫情前約三成水平。徐認為，希望可以盡快重返疫前的旅客人數，有信心數字會繼續增長，至於業界人手緊絀問題，她認為只要「業界朋友見到生意比較穩定，會陸續重返行業」，期待可以在約三個月見到人手有明顯改善。

徐又表示，外國人享144小時入境廣東省過境免簽今日重開，相信可為旅行社及旅客帶來便利，她期望稍後會有逾三成來港國際旅客，會以一程多站方式來港及到內地附近城市旅遊。

另外，高鐵方面，港鐵上周六（11日）起恢復往汕頭、潮汕等14個長途站點的列車服務，港鐵總經理（市務及客戶體驗）梁靜雯在同一活動的研討會時表示，開通首日已有5個赴潮汕高鐵團出發，港鐵現時有銷售團隊協調旅行社預留團體車票。

梁又指，高鐵車票改在12306網頁發售，了解到網頁運作及簡體字與港人使用習慣不符，港鐵有同內地鐵路部門反映，希望尋求改善。