初選案｜區諾軒稱原冀退出政壇　不欲「攬炒十步」實現　另指陳志全主力倡同志平權 (18:36)

下午由人民力量陳志全的代表大律師馬維騉盤問區，區確認和陳志全同為立法會議員並份屬同事，他承認和陳玩手機遊戲「Pokémon GO」，兩人屬於朋友。陳志全和其他被告在庭上發笑。區同意陳是勤奮的人，更說陳受到時任立法會主席梁君彥肯定。

區指，知道陳於2012年當選立法會議員不久後「出櫃」，公開同性戀傾向，區形容陳的「核心政治信念」是推動同志平權，陳也爭取實施全民退保。

至於若政府推行全民退保，陳會否支持財案，區舉例指他任職區議員時曾就重點項目工程和政府商討，他成功說服陳志全在議會不作冗長提問，讓議案通過；區指如陳認為利多於弊，有可能投贊成票。馬續問，區認為陳會否支持政府落實關注性小眾政策？此時法官打斷，指馬提出為被告度身訂造政策，向區提問。審訊明（16日）續。