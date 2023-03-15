政府提修例草案計劃分兩階段禁即棄塑膠產品　料最快今年底實施 (17:20)

條例草案建議分階段管制9類即棄膠餐具，首階段將禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠餐具，及其他體積細小而回收困難或已有成熟替代品的即棄膠餐具，包括飲管及攪拌棒；另亦禁止向堂食顧客提供即棄膠杯、杯蓋、膠食物容器等。第二階段將全面落實所有管制。

至於其他塑膠亦將分兩階段實施管制，首階段包括禁止銷售和供應在市場上已有成熟替代品或並非生活必需的即棄塑膠產品，包括棉花棒、氣球棒、雨傘袋等；亦禁止酒店和賓館免費供應即棄洗漱梳妝用品，包括膠柄牙刷、載於即棄塑膠容器的洗髮露等，亦不准在房間內免費供應即棄膠樽裝水。第二階段將擴展至禁止銷售及免費供應枱布、非醫療用透明手套、牙線棒等。

環境及生態局局長謝展寰於二讀發言中表示，塑膠可在殘留極長時間，如經分解為微塑膠後漂入海洋，對環境及生態造成深遠威脅，故需要加強「走塑」措施，從源頭減少使用塑膠。他稱，隨着世界各地日益關注即棄塑膠問題，加上近年大眾對「走塑」的環保意識不斷提高，當局認為當前屬提出管制建議的合適時機。

謝展寰又說，管制計劃實施前，會為不同業界及市民提供相關資訊和指引，加強宣傳及教育工作，亦理解餐飲業界或擔心實施初期對經營造成不便，當局會繼續與業界保持緊密溝通，以協助順利過渡。