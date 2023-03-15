議員促收緊綠表機制　何永賢冀推出下個居屋項目前完成檢討 (17:13)

選委會界別議員謝偉俊批評，現時相關政策完全過時，讓部分人享受「雙重福利」，又指公屋無需申報香港以外的資產，質疑「有幾多公屋租戶喺內地有小別墅？」，批評當局未做好資格審查工作，香港是否「天冇眼」。何永賢回應稱，1978年推出綠表有關政策目的為加快公屋流轉，但會檢討並考慮收緊相關政策，又表示會考慮採用新科技協助調查，包括更快拿到土地註冊處的資料以供查核。何亦稱，因有關政策與公屋租戶以綠表購買居屋有關，目標希望在下次推出居屋前完成檢討。

另一名議員江玉歡認為，現時濫用公屋成功入罪及判監比例不合理，質疑現時罰則不具阻嚇力，關注政府會否修例，加強濫用公屋的罰則。何永賢則表示，關注到相關意見，會於檢討政策時一併考慮。

何永賢亦表示，過去四年（2018/2019年度至2021/2022年度）房屋署平均每年深入調查不少於6000宗濫用公屋個案，平均每年約有690宗個案被揭發擁有物業及超額資產。另外，租戶涉嫌違反法例作出虛假陳述或忽略提供資料而被檢控的個案中，共526宗成功定罪，當中10宗被判入獄（包括緩刑）。