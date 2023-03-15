六旬漢疑因水電費爭拗殺死胞弟　死者身上至少36處刀傷 (16:18)

被告卜水強（現年65歲，報稱廚師）被控於2019年9月25日，在香港謀殺事主卜偉根。死者終年60歲。

控方開案陳辭指，被告與事主同住於其母親位於旺角的住宅，兩人各佔用一間睡房，母親則睡於客廳。2019年3月，被告的妻子從內地移居香港，事主的妻兒則搬走，偶然才回來與事主同睡。被告與事主開始就如何攤分水電費而爭執。

2019年9月24日，事主留下一張收費1414元的電費單在家，及後被告將720元放在賬單上，但該疊現鈔一直原封不動，帳單則被人取去。當晚約10時半，被告與妻子聚會後回家，獲母親告知家中不久前停電，事主維修後恢復大部分供電，但被告睡房依然停電。

被告自行試開電箱電掣，但始終無法恢復供電，於是找事主理論，認為對方作崇。二人口角後動武，及後於事主睡房內打鬥。被告妻子及母親聽到房內打鬥聲後報警，未竟被告離開房間，清洗雙手及刀具。警方到場後，在事主身旁發現第二把刀，死者半小時內送院後證實死亡。