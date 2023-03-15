黎智英子及國際法律團隊再發聲　冀聯合國關注案件助黎獲釋 (15:48)

黎崇恩說，其父選擇留港捍衛自身原則、捍衛香港的言論及結社自由，並因此受到一連串檢控，導致不合比例的長期監禁，現時面對的國安法控罪，或令他在監獄中度過餘生。

黎智英的國際律師團隊成員Caoilfhionn Gallagher亦向聯合國反恐與人權問題特別報告員指，香港以煽動罪及國安法針對記者及民主運動人士等，批評國安法範圍廣泛，似乎任何事情都有機會成為「國安威脅」，並可應用於全球任何人。她又指黎智英因和平示威活動而被囚禁，更因於《蘋果日報》聲援民主而有機會終身監禁。

國際記者聯盟則呼籲撤銷對黎智英及其他記者和媒體工作者的指控，敦促特別報告員和委員會關注黎智英案，及所有於《港區國安法》下被監禁的記者，並在與中國內地及香港接觸時，以尊重新聞自由作為重點。

黎智英的國際法律團隊於今年1月曾強調，與黎的本地律師團隊完全無關。黎智英的本地法律團隊亦曾發聲明，澄清從未與「國際法律團隊」就黎的案件有任何專業上的聯繫。