立場新聞案｜控方指羅冠聰專訪配反修例片段及字幕為擴大觀眾群　鍾沛權：新聞報道基本配置 (13:50)

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，針對立場在2020年12月9日發布，訪問羅冠聰的文章〈一個流亡者，帶著愧疚展開新的戰鬥〉提問，指文中描述羅冠聰在外地推動國際制裁，主張明顯違法、干犯勾結外國勢力罪。鍾沛權指出當時未有案例，無法判斷是否違法；控方續多次追問，「你唔好理有冇國安法」，在外國要求制裁是否影響國家安全和利益。鍾同樣未能判斷，解釋他本人視制裁無效，無法影響中央或香港政府的決策。

控方亦指出，羅冠聰支持制裁的政治理念一直清晰，文章「冇必要」重提其國際游說工作，質疑立場「畀多個平台佢講多次」。鍾沛權則認為文章放甚麼背景資料是「觀點與角度」，專訪需要交代羅在英國的活動，以立體呈現人物面貌。

文中另訪問一化名為Doris的移英港人，控方質疑文章將Doris與羅冠聰「鋪排為同路人」，移英後感內疚，希望為香港盡一分力，來「襯托」羅是名有承擔、願意冒險的人。鍾沛權認為「唔可以話係錯嘅」，但重申他個人認為文章是想突顯移英港人同樣有內疚感，向讀者呈現他們的心情。