立場新聞案｜控方指羅冠聰專訪配反修例片段及字幕為擴大觀眾群　鍾沛權：新聞報道基本配置 (13:50)

「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，昨於區院進入第40天審訊。控方針對立場專訪流亡海外的前立法會議員羅冠聰提問，指立場在訪問片段加入反修例運動的片段「配合」羅的言論，令觀眾支持他，並加上中文字幕，「做畀世界各地識中文但係唔識廣東話嘅人睇」，擴大觀眾群。前總編輯鍾沛權則強調記者一向會選擇合適素材加入片段，呼應受訪者發言，而中文字幕則「係香港新聞報道基本嘅配置嚟」，可協助讀者吸收內容。審訊午續。
代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，針對立場在2020年12月9日發布，訪問羅冠聰的文章〈一個流亡者，帶著愧疚展開新的戰鬥〉提問，指文中描述羅冠聰在外地推動國際制裁，主張明顯違法、干犯勾結外國勢力罪。鍾沛權指出當時未有案例，無法判斷是否違法；控方續多次追問，「你唔好理有冇國安法」，在外國要求制裁是否影響國家安全和利益。鍾同樣未能判斷，解釋他本人視制裁無效，無法影響中央或香港政府的決策。
控方亦指出，羅冠聰支持制裁的政治理念一直清晰，文章「冇必要」重提其國際游說工作，質疑立場「畀多個平台佢講多次」。鍾沛權則認為文章放甚麼背景資料是「觀點與角度」，專訪需要交代羅在英國的活動，以立體呈現人物面貌。
文中另訪問一化名為Doris的移英港人，控方質疑文章將Doris與羅冠聰「鋪排為同路人」，移英後感內疚，希望為香港盡一分力，來「襯托」羅是名有承擔、願意冒險的人。鍾沛權認為「唔可以話係錯嘅」，但重申他個人認為文章是想突顯移英港人同樣有內疚感，向讀者呈現他們的心情。