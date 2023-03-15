消委會︳預訂後刪輔助泊車系統　付新車價錢買舊車　涉購買電動車投訴按年增近4倍 (13:11)

消委會披露其中一宗個案，指投訴人去年初預訂電動車並繳付車價1成作訂金，4個月後得悉電動車原有標準配置中的輔助泊車功能，因晶片短缺而要刪除，主動查詢下才獲賣方確認消息，投訴人選擇等待晶片，但涉事公司指晶片沒有明確貨期，建議考慮先取消訂單，待晶片恢復供應才再次訂購，但車價可能會上調。投訴人不同意建議，亦不希望取消交易，經消委會調停後，最終賣車公司為客人升級車內裝飾架材質，以及獲贈送紀念車頭標飾，作為補償。

另一名買家則投訴指，去年繳交訂金購買電動車時，已表明要2023年製造的電動車並獲賣方確認，但其後突然接獲通知，最遲須於2022年第四季交車，電動車的生產年份亦為2022年，若堅持要2023年生產的電動車，車價將會提升約7萬元，車輛首次登稅亦會相應增加約3.8萬。最終投訴人堅持要2023年製的電動車，但須自行承擔可能增加的首次登記稅。

至於另一宗投訴則涉及二手車售後服務，投訴人去年8月透過一間公司購入一輛5年車齡的二手電動車，並獲承諾可享用由電動車廠商提供的永久免費充電服務，合約列明如未能享用服務可全額退款。投訴人取車後發現免費充電服務只提供予一手車主，不可轉移；該公司稱可更換同型號及同年份的二手電動車，但最終沒有提供亦拒絕退款。經消委會協助後，該公司退款1.5萬，作為投訴人充電費用的補貼。