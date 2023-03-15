初選案｜區諾軒指「和勇交替」令反修例運動持續　形容施德來屬「和理非」 (12:21)

代表民主黨黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文今早完成盤問，輪到另一被告、民協施德來的代表大律師黃廷光盤問區諾軒。針對民協的政治立場，區表示民協主要由區議員組成，一向着重基層工作和民生議題，例如領展將屋邨商場轉賣予財團。區形容，施德來是一位務實的區議員，自從前主席馮檢基離開民協後，施德來就是民協內部的「新生代」。

在黃廷光盤問下，區諾軒表示施德來是一名「和理非」。法官李運騰問及，區有否聽過「和理不分」，後來更正為「和勇不分」。庭上隨即傳出笑聲，亦有被告高聲笑言「好嘢！」區回應指，反修例運動的參與者可以歸為兩類，除了參與和平遊行的「和理非」，亦有主張直接行動、不排斥使用暴力的「勇武」人士。李官要求區舉出行動例子，區表示當時有人暴動和丟汽油彈。

黃廷光又問，區諾軒有否聽過代表民協的口號「又傾又砌」。區表示這是民協的路線，「傾」是指民協主張透過談判爭取權益，「砌」則指社會行動，「佢哋都係好有歷史的政黨，即使講『砌』都好，都係一啲和平行動」。