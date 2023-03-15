消委會︳逾4成肉乾肉鬆樣本含污染物或致癌物　林真香樣本含禁用獸藥 (11:22)

消委會於去年10月至11月測試10款豬肉乾、8款牛肉乾、8款豬肉鬆和4款豬肉紙樣本，發現9款豬肉乾和4款牛肉乾檢出PAHs，「黑橋牌」、「快車肉乾」、「台畜」、「紹香園」、「冠華」、 「759阿信屋」、「味脯」、「珍殿」和「山手作」的豬肉乾樣本，及4款牛肉乾樣本，分別為「Field Trip」、「小牧味屋」、「華園」和「美珍香」。此13款樣本的4種PAHs的總含量為每公斤0.6微克至18.2微克，當中「美珍香」盒裝牛肉乾樣本超出歐盟上限的每公斤12微克，達18.2克，而其「苯並[a]芘」的含量則為每公斤1.9微克，非常接近歐盟上限。

消委會引述聯合國糧食及農業組織及世界衛生組織食物添加劑聯合專家委員會指，經食物攝入的PAHs分量對健康影響不大，不過今次研究涉及的多環芳香烴均被評估為對實驗動物具基因毒性及致癌性，故消委會建議市民應盡量減少攝入，不宜經常進食肉乾等燒烤肉類，食用前可移除燒焦部分，以減少攝入PAHs。

大部分樣本屬高糖高納

另外，消委會發現全部樣本達高糖水平，其中糖含量最高的為「梭坤敬」豬肉紙，成年人食用建議的一份量、即20克，攝取的糖含量相等於約1.9粒方糖，佔世衛建議游離糖的攝取上限約19%。除一個肉鬆樣本外，其餘全屬高鈉食品。納含量最高的為「鉅記手信」豬肉紙，成年人每進食100克，會攝入1900毫克的鈉，達世衛建議的鈉每日攝取上限 95%，消委會提醒日常進食時要有所節制。

消委會又發現，有16款樣本的營養素標示值與檢測結果有差異，其中「林真香」包裝標示每50克樣本含4毫克鈉，即每100克應含8毫克鈉，惟檢測結果顯示，每100克樣本的鈉含量為1640毫克，較其標示值高204倍；同一樣本標籤上的糖含量為每50克含6克糖，即每100克含12克糖，但最終檢出每100克含38.1克糖，較其標示值高逾2倍。