播錯國歌 波斯尼亞冰協向港冰協致歉 承認責任 (23:56)

播錯國歌事件在2月28日發生。據本報取得資料，帶隊的港隊領隊關婉儀指出，波斯尼亞冰協職員事後解釋，因未能從港協隊提供的連結下載國歌，故在維基百科搜尋「Hong Kong Anthem」（意譯香港國歌），結果顯示反修例歌曲「Glory to Hong Kong」（即《願榮光歸香港》），遂採用YouTube的《願榮光》歌曲。

關婉儀事後稱，出發前已按港協國歌指引，向主辦方提供國歌連結資料。按港協指引，領隊亦有責任現場核實國歌，而關婉儀稱，抵達波斯尼亞後有要求核實歌曲檔案，惟指當地冰協職員以事務繁忙為由，未能安排。

事發後，港協暨奧委會責成香港冰協調查出錯原因，並質疑冰協未有按港協國歌指引辦事，又批評冰協「始終避而不答，沒有交代詳情」。港協今晚（14日）再出回應，指港協暨奧委會「絕對肯定」冰協相關運動員和領隊在比賽過程中的付出，以及在播放國歌出錯事件上適時作出的行動和反應。不過，港協重申體育總會要遵從《指引》的相關要求，除了向主辦方提供正確國歌資料，亦需要於每次賽事確保使用的版本正確。

港協又指，「直至今天，冰協始終沒有交代詳情。港協暨奧委會多次聯絡冰協管理層要求會面，惟對方一直沒有正面答覆」。

不過，有港協中人向本報稱，已向港協呈交報告，並指領隊關婉儀從波斯尼亞回港兩日，又帶了港隊到南非作賽。