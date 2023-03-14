初選案｜區諾軒稱不應捆綁參選者否決財案　自言受保守參加者託付現感內疚 (18:53)

代表民主黨黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文盤問下，區諾軒表示在協調會議沒提出過否決財案，他只在新東第二次會議上質疑使用否決權，區認為不能勉強亦不欲綑綁參選人運用否決權。但區承認，直至2020年6月初選記者會及之後，他並無反對戴耀廷提倡否決財案。

戴於記者會上表明參選人毋需簽署共同綱領，區供稱戴當時是為了避免DQ風險，協調文件亦無公開。另外，區曾指出戴主張「積極運用」否決權是「作為大家討論嘅平衡點」。

區作供確認，黃碧雲和林卓廷參加初選時均沒遞交共同綱領，兩人所屬民主黨冀對否決權保留討論空間，黃、林也沒有簽署「墨落無悔」聲明。區直言，有人發起「墨落無悔」聲明與「35+」毫無關係，區亦不認為吳政亨發起的「三投三不投」屬於大會的一部分，以他所知「35+」沒有開支牽涉「三投三不投」。審訊明（15日）續。