政府研更新「智方便」增自助填表、容貌辨識　探討以「智方便」開通「廣東省統一身分認證平台」 (19:00)

政府計劃在今年年中向向財委會申請撥款，以便在今年下半年展開招標工作。

據資科辦向立法會資訊科技及廣播事務委員會提交件，項目涉及非經常開支共1.934億元，其中1.292億元用於聘用服務供應商、2870萬元用於僱用合約資訊科技人員，其餘開支用於購置電腦硬件及軟件、場地準備費用等。在系統全面提出後，每年預計的額外經常開支約為2000萬元。

資科辦在文件指，原本「智方便」的系統設計主要為網上服務提供數碼身份認證，全面更新「智方便」平台是為了提供新功能。包括增設服務專頁，以主題及同年齡群組分類，整合政府服務資訊，讓市民毋須登記下更易搜尋和使用所需公共服務；資科辦亦打算簡化用戶登記流程，在不影響身份認證準確性的前提下，減少驗證時拍攝身份證的次數。

「智方便」亦將加強身份認證服務，包括新增額外的「容貌辨識身份認證功能」。資科辦指，系統日後可在用戶授權下，儲存與入境處紀錄比對成功的「容貌模板」，以便機構在處理重大額網上交易前，比對用戶手機即時拍攝的面容，認證身份。資科辦表示，新功能將有助機構簡化業務流程，例如處理虛擬銀行開立帳戶。

另外，資科辦亦正構建「授權數據交換閘」，屆時市民可經「智方便」提供一次性授權，獲取原本已由不同部門收集的個人資料，在申請其他政府服務時透過「填表通」功能自動輸入，省卻填表步驟。

資科辦亦正與廣東省有關部門探討以「智方便」作為實名身份認證渠道，讓香港居民開通「廣東省統一身份認證平台」帳戶，接達廣東省的政務服務。資科辦表示，會確保技術安排完全符合《個人資料（私隱）條例》，亦會諮詢個人資料私隱專員的意見，並作保安風險評估及審計，以及私隱影響評估。