拋垃圾阻街罰款擬加倍　公眾諮詢多支持　議員促增執法力度及研累進罰款 (18:28)

漁農界立法會議員何俊賢稱，即使提高罰款額度，若當局執法不到位，法例仍會成為「無牙老虎」，望執法部門能加強執法力度。黃淑嫻回應稱，修例將賦權更多部門執法，相信將加強執法力度。委員會主席陳凱欣關注，賦權更多執法部門是否意味將有更多執法人員參與執法，從而增強執法力度。黃淑嫻則表示，更多的部門人員可開出定額罰款，相信將開出更多罰款通知書，但她亦補充，因應政府須控制公務員人數，屆時只會經內部調配執法人手。

對於政府曾稱累進罰款不可行，後改稱納入可行性研究，亦有多位議員建議政府研究累進罰款。議員楊永杰相信累進罰款能有效打擊「慣犯」。黃淑嫻稱，現時正研究累進罰款的可行性，包括法律基礎、成效、執法效率、支援系統等，將於下一階段向立會交代。她又說，亦有其他針對「慣犯」的建議，包括可發出多張定額罰款通知書，或建議法庭加重判刑。

另外，涉店舖阻街的「在公眾地方造成阻礙」罰款由1500元增至6000元，批發及零售界立法會議員邵家輝就指，業界有意見憂慮「上貨」等特殊情况亦會被罰，又指有部分店舖所處位置較少有行人，未必會阻礙。黃淑嫻回應表示，社會有不同聲音，亦有人希望執法要公道，故現時不會考慮設酌情容許的特殊情况，當局將於下一階段再檢視。