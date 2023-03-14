政府推貸款計劃助車主換電動的士　還款期最長10年 (16:42)

立法會文件顯示，計劃目的為鼓勵的士車主將石油氣、汽油或混能的士，替換為純電動的士，當局建議申請期由計劃推出起計5年，視乎需要檢討及延長，每個的士牌照只可申請一次，政府將提供共64億元承擔額，預期最高開支為21.76億元。

當局提出每輛純電動的士貸款額為其實際售價，上限35萬元，考慮到計劃目的為推動綠色運輸，與其他現由按證保險公司管理的擔保計劃不同，當局建議不論合資格借款人在「中小企融資擔保計劃」和「百分百擔保個人特惠貸款計劃」下的貸款額度如何，均可申請有關計劃，且貸款額度亦不受影響。

另外，中港兩地通關以來，跨境運輸業界人手持續短缺。《財政預算案》建議為業界提供百分百擔保貸款計劃，協助業界為車船維修及檢驗、購買保險等。立法會文件顯示，當局建議為每輛跨境巴士、跨境出租汽車及每艘跨境渡輪分別提供以10萬元、8萬元及200萬元為上限的擔保貸款額，還款期、年利率及還息不還本期與的士貸款計劃相同。

文件顯示，現時共有約1500輛跨境巴士、600輛跨境出租汽車及80艘跨境渡輪，申請人必須在推出計劃的過去4年持有相關牌照，政府將提供不多於4億元承擔額，預期最高開支為1.4億元。當局計劃於下月向財委會申請上述兩個項目撥款，獲批後將立即退出跨境運輸業界的貸款計劃，申請期為6個月，視乎需要檢討及延長。