澳門女子兇殺案　無業港漢落網　疑因召妓時受辱動殺機 (15:23)

澳門司警今召開記者會交代案情，指45歲女死者倒斃賓館洗手間沐浴區內，左頭骨有15厘米開放性傷口，頭骨碎裂，估計由硬物多次重擊頭部致死，現場有被清理痕迹，未有尋獲作案工具，但牆壁有血濺痕迹，相信是第一兇案現場。

澳門司警又指，經調查後發現，死者自今年2月中旬租用涉案單位提供賣淫及按摩服務，至3月10日晚上9時，一名可疑男子持手提包進入上址，30分鐘後帶同手提包及內藏枕頭的行李箱離開，其後在多區徘徊並9次進入不同大廈。司警同日晚上9時於新口岸區活動中心拘捕一名45歲姓何香港男子，男子當時正使用電腦，司警另於三盞燈一帶的大廈雜物堆中尋獲涉案枕頭。被捕男子供稱過往在當地商場、公園露宿，並稱由於事主在提供性服務時出言侮辱，令他感到憤怒，隨手以硬物襲擊死者，但否認有預謀犯案，司警認為男子事後取去死者手機、多次規避警方偵查，相信他並非一時衝動。

司警指，被捕男子在2022年3月合法入境澳門，沒有逾期居留及案底，精神報告正常，相信經群組聯絡認識事主，事發前兩人曾發生性行為。司警將繼續調查疑犯動機及尋找兇器。