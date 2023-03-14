休班警涉酒吧襲女子　事主稱突被指罵及連環掌摑 (15:08)

被告馮漢邦（48歲），報稱公務員。他被控於2022年8月6日，在旺角「旺角新城」23樓「Lab Bar」襲擊魏可盈。

魏可盈供稱，她與上址酒吧的女東主份屬友人。案發前一晚，她到該酒吧找女東主喝酒閒聊，認識了鄰座的被告，兩人談天及曾用手機合照。魏指，當時她喝白蘭地，而被告喝啤酒，被告曾問她可否一嘗白蘭地。魏答允後，被告自行斟酒喝。

魏續指，她如廁後回座，發現有一名倒地女子臉帶傷痕，魏遂扶起該女子。當時女子情緒激動，用粗口罵魏後方的人，而被告正處魏身後。待女子離開後，魏留意被告的眼角有傷，於是問對方要否消毒，但反遭被告指罵。及後被告衝向魏，魏見對方身體「哄過嚟」後，感覺自己嘴角痛楚，魏推開被告後遭掌摑。及後被告的友人將他拉走。

辯方盤問時指出，魏當晚亦喝醉及情緒激動，被告從無襲擊她，以及她曾與被告透露其男友都是警員。魏否認辯方說法，又指她已婚。

由於控方未能聯絡該酒吧的員工出庭作證，故裁判官將案件押至4月12日再訊，以待控方或警方聯絡該名證人。