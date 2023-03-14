立場新聞案｜官關注區家麟評指定法官前有否先看判辭　控方將立場文章分成「中性」及「負面」 (15:00)

另外，控方呈上立場在2020年7月1至2日，發布83篇文章列表，當中沒有批評國安法的文章，以綠色標示為「中性」，包括兩篇博客及多篇引述正面評論的報道，其餘均是批評國安法的文章。辯方隨即批評控方的標示不一致，將引述批評國安法的報道，列為負面文章，讚賞者卻列作「中性」；控方即改為只針對博客提問，毋須斟酌新聞報道。

辯方續質疑，列表的文章非檢控基礎，與案無關，「如果（7月）1號2號嘅文章有負面嘅，咁又點呢？係咪等於嗰17篇（檢控基礎文章）就有煽動呢？」控方澄清，「呢一系列文章想帶出嘅，就係立場（新聞）嘅立場」，並要求鍾沛權確認列表的標示正確。鍾表示需時判斷後，控方指可留待辯方覆問處理，惟郭官認為不能「將個波交畀辯方」，若控方需要針對列表陳辭，需要給機會鍾回應。控方即着鍾取走文章查看。