5人涉理大外衝突認暴動案囚3年半至4年　官指已為被告酌情減刑 (17:20)

5名被告何健聰（現年36歲、下同）、李卓朗（33歲）、梁健平（28歲）、朱梓瑩（23歲）和黎國文（26歲）承認暴動罪，何健聰另被控的管有物品意圖摧毁財產罪獲法庭存檔。至於不認罪的另外13人，則押後下月13日結案陳辭，暫定5月20日裁決。

判辭中綜合辯方求情，提到梁健平患有腦癇症，母親則前年確診末期腎病，需要每天洗腎3次，主要由梁負責照顧，他親撰求情信，希望早日回家照顧父母；黎國文則向感化官承認守法意識薄弱，為自己的行為道歉。

嚴官判刑時指，案發現場商住大廈林立，示威者投擲汽油彈，對警員、居民、記者等帶來直接人身傷害風險，現場損毁亦對公共開支造成負擔。各被告不論何時到場，均知悉現場實况，恃住人多勢眾，破壞社會安寧，令暴動持續，故採納5年為量刑起點。

嚴官考慮各人分別在審前覆核前5個月至開審當天認罪，各減刑20至25%，至於各人良好背景，則不是減刑因素，但基於梁、黎案發時未滿25歲，朱案發時未滿21歲，酌情減刑1至3個月；嚴官又指明白被告擔憂家人健康狀況，而梁健平本身是母親的主要照顧者，定罪後照顧壓力落於父親身上，故酌情再減刑1個月，最終判梁、朱囚42個月，李、黎囚45個月，何則囚48個月。