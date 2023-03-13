送貨司機涉為五萬元載劫匪否認搶劫罪　警誡下稱最後「一蚊都收唔到」 (17:15)

被告為報稱送貨司機的張家發（現年25歲）。控方開案陳辭指，於2019年12月30日，三名男子在尖沙咀亞士厘道4至4B號，劫去事主李誌偉的現金50萬港元，被告其後駕駛平治私家車接載疑犯逃離現場。至2021年1月2日，警方在銅鑼灣威非路道拘捕被告。

被告在警誡下表示，「單嘢係阿曹操搵我搞嘅」，對方提議「一齊搵快錢」，「我負責揸部Benz，事成之後會分5萬銀畀我，但之後佢話唔夠錢分，所以我一蚊都收唔到」。被告又稱，不認識車上幾名人士，並在長沙灣近美孚放下他們。

事主李誌偉作供指，當晚7時駕車到案發地點，原本打算在漢口中心交易，惟下車後有三名戴口罩的男子衝向並包圍李。其中一人手持類似肉檔長刀步近李，「兜頭斬我一下」，令他拇指受傷流血。疑犯搶去李的金錢後，往朗廷酒店方向逃去。