涉訛稱口罩日本出產再售予政府物流署　供應商否認控罪 (16:34)

被告為柏迪環球有限公司、劉溱洺（又名劉君明、40歲）及張嘉傑（36歲）。據悉，劉是柏迪環球董事，張則是公司職員。

控罪指，3名被告於2020年7月9日至8月18日期間，在營商過程或業務進行中，向政府物流服務署供應了約1250萬個口罩，應用了虛假商品說明，即日本生產（Inspire Japan株式會社）Yokoi Sada Co.Ltd & Mizu Variety Co.Ltd。

控方指，上述日本公司的董事為控方證人，惟他在上周發電郵表示未能出庭出供，直到今年8月才有空。法官認為，現時情况不清晰，不肯定該證人最終會否作供，故將案件押至明天，以決定是否將審訊押後、或是聽取部分證供。

翻查報道，政府物流服務署前年入稟高院，控告柏迪環球及劉君明。原告指稱柏迪環球作出具欺詐成分的失實陳述，故要求退還9775萬元，或者由法庭所訂定損失。