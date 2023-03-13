元朗區議員鄧勵東等7人涉自稱三合會成員　臥底警稱獲提醒「做黑社會低調啲」 (16:10)

警方多年前在元朗展開臥底行動，被捕者包括曾任2017年特首選委、綽號「田雞東」的元朗區議員鄧勵東，以及7名懷疑是和勝和成員及高層，均被控「自稱三合會成員或幹事」、「以三合會成員身分行事」等12罪。其中一人早前認罪，餘下6人不認罪，今（13日）在區院受審。卧底警員供稱，被稱「東哥」的男子曾與「囝囝」張銓漢表示，「我哋做黑社會低調啲都啱，依家唔同以前。」
6名被告為胡學霖、張銓漢、鄧勵東、郭贊財、文冠榮、黃繹維及張允耀。承認事實指，除了鄧勵東外，卧底警員在認人手續中認出其他被告。
卧底警員任言峰供稱，他於2016年隸屬新界北反三合會行動組期間，參與代號「巔峰」的卧底行動，奉命滲透入元朗的銀湖芬蘭浴室。及後他根據報紙的招聘啟事，到上址應徵為一名侍應及接待員。
任續指，2016年11月21日「我係水池入面工作」，法官聞言詢問「你係咪企係水入面？」又指要清楚表達位置，以免混淆。任其後更正為水池附近範圍做接待，而犯人欄內有人掩面失笑。
任又指，當日胡學霖與黃繹維在水池旁對話，指張曾稱「我唔會唔認自己係勝和。」胡回應「我勝和跟囝哥係人都知，無得唔認。」同年12月16日，任在水池旁聽到張銓漢與「東哥」對話，張指「我叫咗日本仔幫我帶隊去，你估我勝和攞正牌咩，我送咗個花牌過去。」並在「東哥」回應後，向任稱「細路，我教你，做人最緊要低調，知唔知呀。」案件明續。