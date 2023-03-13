保良局青年宿舍今起接受申請　提供1680個宿位　租金約市值一半 (16:03)

宿舍由李兆基基金捐贈地皮，並由政府撥款14.4億元全額資助建築成本，由保良局負責營運。一人房間每間面積約179至214平方呎，二人房間每間面積約199至240平方呎，均附獨立洗手間、浴室、冷氣機、床具等；廚房及洗衣房則需共用。宿舍內亦設有共享工作空間、大型活動室、圖書館等。

申請人須為在職的香港永久居民，截至今年3月31日時，年滿18但未滿31 歲。一人申請者收入上限為每月2.5萬元，總資產淨值上限為38萬，不可擁有任何在香港的住宅物業。

按民政及青年事務局的「『青年宿舍計劃』將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃申請指引」，青年租戶須每年參與不少於200小時的社區或志願服務。被問到是此項目是否有同樣要求，保良局主席陳正欣指，未有規定租戶必需參加社區服務，但會鼓勵他們參加。

民青局長麥美娟就說，現時有不少酒店經營者表示願意加入轉作青年宿舍計劃，當局正在洽談數個項目。她又稱，保良局將為青年租客提供不同類型的培訓，包括職業、創業、生活技能等，讓他們增值，相信可裝備青年面對未來的挑戰及機會。