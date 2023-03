馬來西亞女星楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),獲得第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角獎項,成為奧斯卡史上首名亞裔影后。文化體育及旅遊局長楊潤雄發聲明祝賀,認為楊紫瓊獲獎「實至名歸,亦彰顯了香港演員和香港電影圈的實力。」