瀕危魚肚、魚翅混入一般快遞運抵本港　海關拘兩男 (12:36)

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任賴兆銘表示，海關上周四揀選兩批由孟加拉抵港、報稱載有快遞貨件的空運貨物查驗，發現X光影像有可疑，懷疑當中混雜兩款魚肚，由於混雜運送兩款大小不一的貨物不常見，遂交由漁護署作進一步化驗，隨後證實當中270公斤乾魚肚屬瀕危物種，市值約27萬元。海關調查亦發現，貨物的收貨地址為上水貨倉，關員監控遞送，成功拘捕一名31歲本地男子，報稱為公司東主。

海關亦搗破另一宗同類案件，有關貨物同由孟加拉空運抵港、報稱載有快遞貨件，指不法分子利用不受管制的魚肚作為掩飾，再將受管制的魚翅收藏在貨物的底層。調查主任周俊雄稱，魚翅市值約3萬元。海關喬裝成為物流公司職員展開執法，先將貨物派送至上環的收貨地址，33歲的海味店東主簽收貨物後被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任黃志強提到，不法分子利用「雙重魚目混珠」的手法收藏受管制瀕危物種，第一重是將貨物混雜在正常快遞中，以圖減低貨物被揀選的機會，第二重則是在每個紙箱內利用不受管制的魚肚作掩飾，抽查時減低被關員發現的機會。