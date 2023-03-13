梁振英控鍾劍華誹謗　雙方和解　官令永久終止聆訊 (11:57)

原告為梁振英，被告依次為鍾劍華，以及營運「立場新聞」的公司Best Pencil(Hong Kong)Limited；高院今日開庭處理梁與「立場」公司之間的訴訟，惟「立場」沒有律師代表出席聆訊。梁振英一方表示，與鍾劍華簽署同意傳票及和解，並公布澄清啟事；就「立場」的訴訟申請無限期押後。

法官指出，案件原本排期於今年8月7日開審，預料15日審期，鍾劍華和梁振英已經和解，「立場」自去年中沒有律師代表，加上公司不再運作，其董事全部辭任。法官提到，公司董事之一的鍾沛權於2021年辭去「立場新聞」總編輯，另一董事蔡東豪被警方通緝。法官考慮到上述因素，而且涉事文章下架，故此決定永久終止聆訊，撤銷審訊，亦不就是次聆訊作出訟費命令。