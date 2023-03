支聯會3前常委判囚　歐盟發言人稱壓制基本自由　外交部駐港公署強烈不滿 (16:29)

已解散的支聯會前年拒應警方國安處要求交出資料,時任副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光判囚4個半月。歐盟外交事務與安全政策發言人馬斯拉里(Nabila Massrali)昨稱事件是政權濫用法律壓制基本自由的另一個例子(another example of the authorities abusing legislation to suppress fundamental freedoms)。