支聯會3前常委判囚　歐盟發言人稱壓制基本自由　外交部駐港公署強烈不滿 (16:29)

外交部駐港公署發言人今回應，批評歐盟發言人對案件審判說三道四、對香港特區司法公正妄加置喙、粗暴干涉香港事務和中國內政，表示強烈不滿和堅決反對，敦促西方政客停止詆毀香港法治和司法獨立，並立即停止破壞香港繁榮穩定。公署發言人稱，支聯會有關成員抗拒配合警方依法提出的要求，特區司法機關對其依法審判，體現有法必依、執法必嚴、違法必究的法治原則，「是維護香港國安法權威的必要之舉，無可指摘。」

發言人又稱，個別西方政客罔顧事實，「每逢涉及反中亂港分子的執法司法行動，就急不可耐跳出來為他們『鳴冤叫屈』、撐腰張目」，又稱他們「拉着『人權』『自由』的大旗做虎皮，為的是一己政治自利，藏的是『亂港遏華』的陰謀詭計」。發言人強調，中國政府維護國家主權安全發展利益的決心及全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。