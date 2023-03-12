盧寵茂：將檢討公營牙科服務對象　下一步研綁定專科醫生服務年期否 (12:32)

盧寵茂於無綫節目《講清講楚》中表示，現時本港有2706名註冊牙醫，當中10%已赴海外，45%接近退休年齡，每名牙醫對每千名人口比例為0.37，形容為非常低；而衛生署317個牙醫職位中，有50個空缺，計及每年11.1%的流失率，有近百空缺出現。他稱，政府投入300萬資源培訓一名牙醫，加上牙管會曾建議可加強牙科生臨牀訓練，在現時公營服務短缺的情况下，他認為有理據要求畢業生實習一年。他又稱，相關建議亦是政府對市民訴求的反應，「我哋都睇到有啲老人家通宵輪候公營嘅牙醫服務，我哋見到都於心不忍。」

至於當局於建議牙醫註冊後須在指定機構工作一定年期，盧寵茂強調具體年期要諮詢業界後才能決定，但認為文件列出的兩年是其中一個合理建議，而服務年期或會隨社會需求有改變。他推算每名牙醫由畢業至退休有35年專業生涯，兩年服務期佔其專業生涯不足9%，認為可平衡公私營服務。

至於同樣面臨人手短缺的醫生，會否也會有類似安排，盧寵茂說，現時醫生已要在公立醫院實習一年，之後有8成醫生會選擇繼續在醫管局工作，接受6年專科培訓，故醫科生畢業後已會在公營醫療服務一定時間，當局下一步會與醫專等，討論是否要求醫生完成專科培訓後，繼續留在公營醫療系統服務一定年期。