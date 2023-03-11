警拘6人涉店舖盜竊及處理贓物 涉款60萬 (19:48)

深水埗警區反三合會行動組第三隊案件主管楊鐵豪指，近日發現一個運作約半年、活躍於深水埗的店舖盜竊集團，以越南人為骨幹，會利用非華裔人士到連鎖店及超市盜竊，包括日用品、食材、家品電器、清潔用品、紅酒等，再將贓物以紅白藍膠袋載好，運到旺角一劏房儲存，並會將贓物拍照，放上社交網站以低於市價三成出售。

警方經調查後，鎖定該旺角劏房單位，並於周四在該單位外埋伏，以涉嫌處理贓物拘捕兩名本地買家及兩名集團成員，另以盜竊罪拘捕兩名負責盜竊及運送贓物的人，被捕6人年齡29至50歲，其中兩男三女為越南裔，一男為本地人，其中三人持行街紙。

警方在單位內檢獲1300件贓物，總值60萬，包括洗頭水、牙膏、洗衣球、香體露、沐浴露、貴價蜜糖、零食、奶粉、罐頭鮑魚、XO醬、電熱水煲、紅外線煮食爐、風扇、插蘇拖板、手提浴室寶等。其中兩名買家已獲保釋，其餘4名集團成員仍被扣查，警方發現他們另涉30宗香港各區的店舖盜竊案。