李慧琼回應當選人大常委會否兼任民建聯及立會內會主席：會與不同持分者溝通 (15:27)

李慧琼當選後表示，感謝國家信任及人大代表投票支持，將全力以赴不負國家期望。她稱，上任後首要目標是推動香港進一步融入國家發展大局，指出現時正值疫情後復常，有逼切需要把握內地及大灣區的發展機遇。她說會發揮香港與人大雙向橋樑的角色，向中央反映香港市民意見，同時協助中央和其他人大常委更了解香港情况。

卸任全國人大常委的譚耀宗表示，很高興由李慧琼接替其工作，祝賀李以高票當選。他稱讚李慧琼具豐富議會工作經驗，亦曾擔任全國政協委員5年，有信心李能履行職責。港區人代團長馬逢國表示，李慧琼以高票當選是很大鼓舞，認為她是香港最大黨的領袖，也對國情有所掌握，相信她會獲得各港區人代及整體社會支持。他透露與李慧琼已有默契，將盡量分擔立會內委會的部分工作，協助對方兼顧立法會及人大的工作。