支聯會拒交資料案︱鄒幸彤求情全文 (14:22)

閣下，我們知道支聯會絕非外國代理人，經過這長達一年的折騰仍無法證明我們是，在此情況下判罰，相等於懲罰捍衛真相的人。

這個真相是，對公民社會宣戰被偽裝成維護國家安全，真相是我們捍衛人權、自由的運動植根香港，並非由邪惡的外國勢力移殖過來，真相是人民的聲音不會被掩蓋。

支聯會對於向當權者講真話的代價並不陌生，因為我們已捍衛天安門屠殺的真相超過30年，為許多因捍衛真相而遭囚禁、騷擾、羞辱的人而戰，我們一早準備好負上代價。

政府發出通知書、污衊我們是外國代理人，正正是有力地指出：你要卑躬屈膝、出賣朋友、出賣原則、接受當局決定一切的絕對權力，便會獲安寧。

而我們以行動回應，一個字：Never。不公義的安寧根本不是安寧。我們絕不會向當局放棄自主、絕不透過擁護當局的謊言，幫他們宣告我們的運動非法、絕不會因為政府說我們是罪犯，便視自己和朋友為犯人。

相反，我們會繼續我們一直所做的，就是以真相抵抗謊言、尊嚴抵抗屈辱、透明度抵抗隱密、理性抵抗瘋狂、團結抵抗分化，我們會在有必要時對抗不公義，不論是在街上、在法院、還是在囚室裏。這是在這我們稱之為家的城巿裏要打的仗，因為我們做自己的自由受到威脅，因為我城、甚至世界的未來危在旦夕。

閣下，今天的聆訊正值一個諷刺的日子，那批虛假的民意代表正在北京舉行盛大聚會，忙於將一名男子的願望，當成整個國家的願景來擁護，這個法庭卻將民眾真誠的聲音拒諸於門外。當國家利益由一個政黨，甚至一個人來定義，所謂「國家安全」無可避免會危及人民的權利和安全——在天安門、在新疆、在香港發生的事，便是實證。從鳥克蘭，甚至我斗膽說、台灣的情況，證明這種威脅可以跨越國界。

相比起一個不知名外國組織的虛構代理人，實際存在但無法問責的政權，是頭更危險的野獸。政府常常強調「一國兩制」，但這不代表作為國民有責任馴服這頭威脅世界的野獸。這正是為何我們要做我們應做的事、為何我們不能放棄。

閣下，你可以懲罰我們的不服從，但當運用權力是基於謊言，生而為人我們只能不服從。