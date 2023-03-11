理大外圍暴動案11被告判囚51至55個月 患末期腎衰竭被告獲酌情扣減3個月刑期 (13:59)

11名被告：陳建熹（現時21歲，下同）、陳子健（25歲）、鄭浩麟（28歲）、鄭偉傑（26歲）、張浩然（27歲）、張元山（27歲）、周明摯（44歲）、方淦輝（27歲）、馮天程（24歲）、何焯銘（37歲）及何仲玹（25歲），全被控於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

徐官判刑時表示，暴動案件必須從嚴處理，刑罰的阻嚇力要遠高於更生性，以57個月監禁為量刑起點，另考慮被告沒刑事紀錄，辯方辯護作風務實，沒有過度挑戰控方，節省不少法庭時間，酌情扣減3個月刑期至54個月。

徐官又引述何焯銘的求情，何患有末期腎衰竭，原本隔日便要進行8小時血液透析，服刑期間卻減少洗血次數，對他造成額外痛楚，稱對他「法外施恩」，酌情扣減3個月刑期，監禁51個月。

此外，鄭浩麟和馮天程，分別因管有1包及3包索帶，被控意圖使用或導致或准許他人使用索帶以損壞財產罪，亦被裁定罪成。徐官就此罪判兩名被告3個月監禁，其中一個月與暴動罪分期執行，兩人共判囚55個月。