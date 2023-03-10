初選案｜區諾軒稱「初心」只為集中民主派選票　「無為意」部分主張違法 (18:44)

代表黃碧雲和林卓廷的辯方大律師沈士文今午盤問區諾軒，沈表示「35+」目標涉及不同界線，其中一個版本是協調民主派出選名單，以免浪費選票，與取得立會過半後的事情無關。區形容這個說法是其「初心」，又指初選參加者要支持「五大訴求」是環境使然，不過由於民主派光譜廣闊，各人無法得出有效的策略達致五大訴求。

區諾軒自言與戴耀廷有立場差異，指對方著重運用立法會憲制權力，他則負責民主派協調工作。沈士文在庭上展示初選協議文件，指9項初選條款「反映你的初心，而不是戴耀廷的初心」。區回應「我能夠講，無違反我初心」。被問到參加者會否理解初選只是關於立會過半，區表示要視乎他們接收的信息，「你話早期的信息，或者份文件的信息，固然仍在我初心之中」，庭上多人發笑。

區諾軒表示，各人早期不太關心否決財案，直至2020年5月，初選協調會議出現「風向轉變」，例如新界東會議上曾討論否決權。法官李運騰關注，從初選時序來看，行使否決權是否戴耀廷的一貫（consistent）主張。區表示不應該這樣形容，應以「evolvement」（演進）形容，因為戴的文章論述有演進。區舉例指，戴於2019年12月的文章僅提出運用憲制權力的可能性，至2020年3月，其論述已經談及要特首下台。審訊下周二（14日）續。