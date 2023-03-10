錯播國歌｜港協暨奧委會指冰協無按指引行事　建議懲處 (18:29)

港協暨奧委會今午接獲香港冰協的書面調查報告，但未有收到國際冰球總會報告。綜合冰協由事件發生至今所提供的資料後，港協暨奧委會向港府提交報告，當中指出事件由主辦機構一名工作人員下載錯誤歌曲引起，屬無心之失。報告又指，冰協一直未有交代何時及何地，或是否以硬件形式提交國歌予賽事主辦單位，亦未交代是否有要求賽事主辦機構以書面確認收妥，故有理由相信冰‍協沒有按指引行事。

報告又指，冰協領隊於2月27日，即比賽之前，曾要求主辦機構核對國歌，但對方當時沒有理會，因再次核對國歌「不是國‍際冰總慣常做法」，領隊沒有再作跟進。港協暨奧委會認為，如領隊有按指引再次核對則可避免今次事件，認為冰協應更嚴謹執行指引，並更主動地向主辦機構要求核對國歌。

按港協暨奧委會現時指引，如體育總會不遵守指引，將視乎其個別情況而受到制裁，可能制裁包括被暫停其會員資格，或被政府暫停津貼或資助。港協暨奧委會認為，冰協明顯沒有遵從指引要求，故建議對冰協實施可行而恰當的懲處。