駐港郵輪「名勝世界壹號」今首航　郵輪公司稱對疫後前境有信心 (17:22)

「名勝世界壹號」周三（8日）抵港後進駐啟德郵輪碼頭，本月會先提供公海遊，每周逢周三及五提供3日2夜航次，周日出發則4日3夜，下月2日起公海遊減至僅周五出發，周日航次改為香港往返高雄澎湖的4日3夜航程，周三航次則為往返高雄3日2夜。

除了公開發售的航程，薛泳荃透露郵輪亦已接獲多個團體查詢「包船」，在郵輪舉行會議或培訓活動，目前正與一間東南亞學校商討在郵輪上舉辦頒獎禮，料最快或8月至9月成事。

目前名勝世界郵輪另一艘郵輪「雲頂夢號」以新加坡及馬來西亞為母港，被問到是次「名勝世界壹號」為何落戶高雄及香港以雙母港營運，總裁吳明發指，選擇香港是考慮到本港有重要策略位置，不但鄰近內地市場、有良好基建設施，亦有不少國際航班往返世界各地，相信有助公司除本地客外吸引內地及國際客。

皇家加勒比郵輪及雲頂香港旗下郵輪於疫下先後宣布撤出香港或清盤，對於郵輪業如何在疫下復蘇，吳明發稱，公司不會視疫後來港發展業務為挑戰，反而視之為機會，相信疫下不少人無法外出，疫後均會渴望旅遊，對業務前景有信心。