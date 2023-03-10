美容院經理盜求職者信用卡購iPhone涉款逾350萬　認罪候判 (14:53)

4名被告為報稱美容院經理的陳韞鍶（女，34歲）、侍應蔡祥曦（36歲）、無業黃君瀚（26歲）及馬學良（19歲）。

案情指，2020年10月至翌年5月期間，18名受害人到涉案4間美容院內應徵時，按美容院要求而將個人物品鎖入美容院儲物櫃，其間他們的信用卡資料被人盜取。陳之後會把資料交給其他犯案人，包括蔡。

2021年5月19日，警方當場拘捕蔡、黃及馬，又到美容院突擊拘捕陳。黃於警誡下稱，他失業期間在Facebook上見到「搵快錢」帖文，回覆後受人招攬，對方聲稱是做本地代購手機，然後運到大陸轉賣圖利的生意，而黃只需用「老闆」提供的信用卡買手機，酬勞為每部800元。

黃表示每次所得的信用卡資料都不同，他起疑卻沒有過問，因為怕會遭解僱。其後黃對於信用卡交易有時不獲接受而感不安，遂招攬馬幫他買手機，並從酬勞中分500元給馬。